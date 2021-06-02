На белоруску завели уголовное дело. Причина шокирует

Против жительницы Минска возбуждено уголовное дело из-за того, что она передумала сдавать квартиру помощнице прокурора.
Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".
В июле прошлого года женщина передала в аренду квартиру помощнице прокурора и подписала с ней договор на два года.
После сфальсифицированных выборов президента Беларуси и установления режима диктатора Александра Лукашенко женщина передумала. Она требовала, чтобы помощница прокурора освободила помещения.
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По словам представителей прокуратуры, арендодатель "подверглась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".
Против женщины возбудили уголовное дело за "нарушение равноправия граждан". Ее направили в суд. Хозяйке квартиры грозит до двух лет тюрьмы. Она находится под подпиской о невыезде.
Согласно Жилищному кодексу Беларуси, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, сообщив арендатора за месяц и объяснив причину.
1 июня в Минске силовики задержали журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто за то, что в его автомобиле нашли бело-красный футбольный шарф.
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