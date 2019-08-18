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На антиправительственную демонстрацию в Гонконге вышли 1,7 млн человек

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На антиправительственную демонстрацию в Гонконге вышли 1,7 млн человек
В Гонконге продолжаются протесты. Фото: РБК

18 августа на демонстрацию в Гонконге вышло 1,7 миллиона человек.

"По оценке организаторов протеста Civil Human Rights Front, сегодня вышли 1,7 миллиона человек на масштабную демонстрацию", передает CNN.

В полиции заявляют о 128 000 демонстрантов.

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Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

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