На акциях против пророссийского президента Чехии развернули флаг Украины

На протестах в Чехии развернули флаг Украины. Фото: radiosvoboda

29 апреля в Праге, Чехия, на Вацлавской площади собрались сотни людей на демонстрацию Ассоциации "Миллион мгновений за демократию" под лозунгом "Град за чертой, республика в опасности".

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

На протесты вышли против пророссийского действующего президента Чехии Милоша Земана и других политиков, которые подталкивают страну к влиянию России. К акциям протеста присоединились около 70 городов Чехии.

Митинг прошел в ответ на политический скандал с причастностью РФ к взрывам на складах вооружений в 2014 году. По словам протестующих, реакция президента Земана на события стала "последней каплей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны Балтии, Польша и Словакия солидарно с Чехией высылают российских дипломатов

25 апреля Земан, который известен своей пророссийской позицией, выступая на телевидение выразил сомнение в причастности России к взрывам.

"Мы пришли сюда, чтобы защищать наши европейские ценности. Чехия - это Европа, мы хотим жить в стране с ее собственными правами. Мы не хотим, чтобы нами руководили олигархи, такие как Бабиш и российские агенты, как наш президент Земан. Иначе о них думать я не могу", - прокомментировал член организации Pulse of Europe Мартин Экснер, который принес на акцию большой флаг ЕС.

Также участники акций протеста и активисты группы "Капутин" развернули флаги Украины и Беларуси.

"Мы развернули здесь флаги Украины и Беларуси, потому что хотим выразить свою солидарность с этими странами, поскольку без солидарности с ними - мы и сами свободными быть не можем. Флаг ЕС здесь понятно, почему - Украина является частью Европы, Беларусь со временем так же , надеюсь, станет частью ЕС. Мы являемся частью западной демократии и антиимпериалистического, антинационалистического мира", - высказался основатель активистской группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Чехия решила сравнить количество работников российского посольства в Праге с количеством чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского дипломатического представительства.