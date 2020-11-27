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пятница, 27 ноября 2020 15:03

МЗ обновило список стран с красной зоны

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Министерство здравоохранения Украины обновило список с распределением стран на красную и зеленую зоны.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Список составили из учетом количества активных случаев коронавирусной болезни на 100 тыс. населения.

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До красной зоны попали соседние государства: Польша, Венгрия, Чехия и Румыния. В общем, в этот список попали 38 стран.

В зеленую зону вошли 155 стран. В частности: Молдова, Словакия, Россия, Беларусь.



За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирус - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655. Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациентов умерли за последние сутки.

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27
ноября

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