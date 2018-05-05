"Мы вас понимаем, но ничего не поделаешь" - появились первые сведения массовых задержаний в России

Больше 250 человек задержали в России за участие в акции "Он нам не царь", организованной оппозиционером Алексеем Навальным. Среди них координаторы региональных штабов и участники несогласованных и согласованных с властями митингов, а также случаные прохожие.
Больше всего людей задержали в Якутске (75) и Красноярске (150). Об этом сообщил координатор штаба Навального Анатолий Наговицын, сообщает "Сибирь. Реалии".
В Якутске ОМОН пригнал заранее два автобуса. Их полностью заполнили людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции "Якутское". Акция была не согласована с властями.
Начались задержания участников митингов по всей России. В Якутии задержан член ЛПР #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/JBXZ4EksYN— ЛПР (@libertarian_rus) 5 мая 2018 г.
В Красноярске людям перекрыла дорогу полиция. Они смогли прорвать окружение и, скандируя "Путин - вор", продолжили шествие. Участники митинга сообщали, что их задерживают десятками. Активисты насчитали 150 задержанных. Среди них есть случайные прохожие.
#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/dLfpGkNMcN— Вечная Мерзлота (@Karpovakv) 5 мая 2018 г.
5 мая 2018 г.
#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/Ll81abQp9C— Вечная Мерзлота (@Karpovakv) 5 мая 2018 г.
#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/sjr5S4ziuS— Вечная Мерзлота (@Karpovakv) 5 мая 2018 г.
В автозаке оказался местный бизнесмен и телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал происходящее на телефон и спросил у полицейского несколько раз, что нарушили люди "В автобусе молодой полицейский тихо сказал мне, убедившись, что я без камеры... "Да мы-то вас понимаем. И поддерживаем. Но ничего не поделаешь", - написал в комментариях к своему видео Перекотий.
Сотрудника штаба Навального в Красноярске Даниила Маркелова избили в отделении полиции №1. Об этом сообщается в Twitter.
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В Томске после завершения акции задержали координатора местного штаба Навального Ксению Фадееву.
Пишут, что кординатора томского штаба Навального Ксению Фадееву задержали. #Томск #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/xQO9ctAkgh— vlada (@vladatsk) 5 мая 2018 г.
По меньшей мере 10 человек задержали в Барнауле. Они собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. Участников акции обвинили в создании препятствий для проведения организованного властью мероприятия ко Дню победы с участием школьников.
Позже активисты сообщили, что всех отпустили.
В Новокузнецке задержали 20 участников акции.
#Новокузнецк #ОнНамНеЦарь #митинг Задержания в Новокузнецке 5.05 pic.twitter.com/PaiOWjrGO6— Андрей (@andrey_lugin) 5 мая 2018 г.
Акция "Он нам не царь" проводится в предверье инаугурации российского президента Владимира Путина. Он принесет присягу в понедельник 7 апреля. Навальный призвал сторонников продемонстрировать свое недовольство существующей системой.
Участники митингов выдвигают следующие требования:
- реальная борьба со взяточничеством и бедностью;
- возвращение выборов на всех уровнях власти, обеспечение подлинной политической конкуренции;
- полномасштабная судебная реформа;
- освобождение всех политзаключенных;
- свобода СМИ и интернета;
- розспуск Роскомнадзора;
- соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.
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