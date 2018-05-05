"Мы вас понимаем, но ничего не поделаешь" - появились первые сведения массовых задержаний в России

В Красноярске правоохранители были окружили митингующих. Фото: Twitter

Больше 250 человек задержали в России за участие в акции "Он нам не царь", организованной оппозиционером Алексеем Навальным. Среди них координаторы региональных штабов и участники несогласованных и согласованных с властями митингов, а также случаные прохожие.

Больше всего людей задержали в Якутске (75) и Красноярске (150). Об этом сообщил координатор штаба Навального Анатолий Наговицын, сообщает "Сибирь. Реалии".

В Якутске ОМОН пригнал заранее два автобуса. Их полностью заполнили людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции "Якутское". Акция была не согласована с властями.

Начались задержания участников митингов по всей России. В Якутии задержан член ЛПР #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/JBXZ4EksYN — ЛПР (@libertarian_rus) 5 мая 2018 г.

В Красноярске людям перекрыла дорогу полиция. Они смогли прорвать окружение и, скандируя "Путин - вор", продолжили шествие. Участники митинга сообщали, что их задерживают десятками. Активисты насчитали 150 задержанных. Среди них есть случайные прохожие.

В автозаке оказался местный бизнесмен и телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал происходящее на телефон и спросил у полицейского несколько раз, что нарушили люди "В автобусе молодой полицейский тихо сказал мне, убедившись, что я без камеры... "Да мы-то вас понимаем. И поддерживаем. Но ничего не поделаешь", - написал в комментариях к своему видео Перекотий.

Сотрудника штаба Навального в Красноярске Даниила Маркелова избили в отделении полиции №1. Об этом сообщается в Twitter.

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В Томске после завершения акции задержали координатора местного штаба Навального Ксению Фадееву.

По меньшей мере 10 человек задержали в Барнауле. Они собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. Участников акции обвинили в создании препятствий для проведения организованного властью мероприятия ко Дню победы с участием школьников.

Позже активисты сообщили, что всех отпустили.

В Новокузнецке задержали 20 участников акции.

Акция "Он нам не царь" проводится в предверье инаугурации российского президента Владимира Путина. Он принесет присягу в понедельник 7 апреля. Навальный призвал сторонников продемонстрировать свое недовольство существующей системой. Участники митингов выдвигают следующие требования: - реальная борьба со взяточничеством и бедностью; - возвращение выборов на всех уровнях власти, обеспечение подлинной политической конкуренции; - полномасштабная судебная реформа; - освобождение всех политзаключенных; - свобода СМИ и интернета; - розспуск Роскомнадзора; - соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.