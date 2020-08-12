"Мы вас любим! Прекратите бить нас" - белоруски с цветами вышли на митинг

Фото: radiosvoboda.org

В Минске несколько сотен женщин в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь. Выступают против насилия во время протестов в Беларуси.

"Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы пытались помогать людям, поддерживать и сопереживать относительно тех, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах пищу и медикаменты", - сказала одна из участниц Ксения, пишет Радио Свобода.

Женщин активно приветствовали сигналами из автомобилей, проезжающих мимо. Чуть позже они переместились от Комаровского рынка и двинулись шествием по улице.

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Милиция потребовала разойтись, напомнив об ответственности. На месте были два микроавтобуса без номеров, внутри сидели мужчины в балаклавах.

Митинг продолжался час. Впоследствии женщины оставили цветы и разошлись.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку митингующих в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента 9 августа.