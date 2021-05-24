"Мы не знаем, где он" - отец журналиста Протасевича прокомментировал арест сына

Романа Протасевича задержали, когда возвращался с отдыха в Греции. Фото: Reuters

Семья задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича рассказала об аресте сына. Считают, он был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель. Накануне мужчину принудительно сняли с самолета.

"Как бывший солдат скажу, что это заранее спланированная операция, которую тщательно подготовили, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", - сказал отец оппозиционера Дмитрий Протасевич в интервью "Радыё Свабода".

По его словам, перехват гражданского самолета, который следовал из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

"Теракт ужасный не потому, что он произошел, а из-за его последствий. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, не знаем, где он, что с ним", - поделился Протасевич.

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Опасаясь политического преследования, семья журналиста уехала из Беларуси восемь месяцев назад. Задержанный находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

"Нынешняя власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают, если заткнут журналистов, посадяить всех в тюрьму, возьмут под контроль все СМИ, то смогут спокойно заниматься темными делами, плюя на общественное мнение ", - продолжил мужчина.

Накануне в Беларуси из-за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь. По данным СМИ, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о посадке самолета. Для этого даже был поднят военный истребитель МиГ-29. Воздушное судно развернули в Минск, когда оно было почти на границе с Литвой.