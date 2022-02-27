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"Мы идем за вами", - Великобритания введет новые санкции против России

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&quot;Мы идем за вами&quot;, - Великобритания введет новые санкции против России
Великобритания продолжает работу над санкциями против оцепления Путина. Фото: "Сегодня"

Великобритания введет новейшие санкции против олигархов русской Федерации.

Об этом сообщило "Сегодня" со ссылкой на The Times.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции будут в ближайшие недели.

"Мы идем за вами", – добавила министр.

В Twitter она анонсировала новые санкции и сообщила, что страна продолжит работу над ними вместе с союзниками.

"Мы продолжаем работать с нашими союзниками, чтобы наложить серьезные расходы на Россию, затрагивая средства, которые Путин использует для финансирования своей военной машины. Мы единственные в поддержке Украины против этого ужасного вторжения", - подчеркнула Трасс.

Российские банки отключают от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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