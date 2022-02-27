"Мы идем за вами", - Великобритания введет новые санкции против России

Великобритания введет новейшие санкции против олигархов русской Федерации.
Об этом сообщило "Сегодня" со ссылкой на The Times.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции будут в ближайшие недели.
"Мы идем за вами", – добавила министр.
В Twitter она анонсировала новые санкции и сообщила, что страна продолжит работу над ними вместе с союзниками.
"Мы продолжаем работать с нашими союзниками, чтобы наложить серьезные расходы на Россию, затрагивая средства, которые Путин использует для финансирования своей военной машины. Мы единственные в поддержке Украины против этого ужасного вторжения", - подчеркнула Трасс.
Российские банки отключают от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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