"Мы грызли-грызли и выгрызли": Россию отключают от SWIFT

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней на это согласилась Германия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, официально решение еще не принято, но техническая подготовка началась.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной форме.

С призывом в страны НАТО отключить РФ от SWIFT выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей. Также Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина. Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера. Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от этой системы. Последние поддержали отключение Росси от SWIFT Кипр, Венгрия и Германия.