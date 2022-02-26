"Мы грызли-грызли и выгрызли": Россию отключают от SWIFT

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней на это согласилась Германия.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, официально решение еще не принято, но техническая подготовка началась.
Также Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.
Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера.
Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от этой системы.
Последние поддержали отключение Росси от SWIFT Кипр, Венгрия и Германия.
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