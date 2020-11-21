Мы должны победить без стрельбы - нобелевская лауреат Алексиевич

Демократическая революция в Беларуси должна оставаться исключительно мирной, несмотря на убитых силовиками Лукашенко участников протестов.
На этом настаивает первая Нобелевская лауреат в истории независимой Беларуси, писательница Светлана Алексиевич, передает Еспресо.TV.
"Я и поныне являюсь сторонницей бескровного варианта. Считаю, что если мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - заявила она в разговоре с белорусской службой Радио Свобода.
По ее мнению, стрельба - это то пространство, на котором диктатура чувствует себя удобнее.
"Мы должны победить иначе. Мы должны выходить, мы должны показывать, что нас все больше и больше", - отметила Алексиевич.
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При этом она признала, что вопрос относительно вероятного применения оружия является тяжелым.
"Но, наверное, путь к свободе - он вот такой тяжелый", - отметила Алексиевич.
Члены комитетов Европарламента определили список из трех номинантов на премию имени Андрея Сахарова 2020 года. Первая в алфавитном порядке - демократическая оппозиция Беларуси. Она представлена Координационным советом, включая главным кандидатом на пост президента Светланой Тихановской, лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич.
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