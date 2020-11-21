Мы должны победить без стрельбы - нобелевская лауреат Алексиевич

Вопрос относительно вероятного применения оружия является тяжелым. Фото: unsplash

Демократическая революция в Беларуси должна оставаться исключительно мирной, несмотря на убитых силовиками Лукашенко участников протестов.

На этом настаивает первая Нобелевская лауреат в истории независимой Беларуси, писательница Светлана Алексиевич, передает Еспресо.TV.

"Я и поныне являюсь сторонницей бескровного варианта. Считаю, что если мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - заявила она в разговоре с белорусской службой Радио Свобода.

По ее мнению, стрельба - это то пространство, на котором диктатура чувствует себя удобнее.

"Мы должны победить иначе. Мы должны выходить, мы должны показывать, что нас все больше и больше", - отметила Алексиевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко

При этом она признала, что вопрос относительно вероятного применения оружия является тяжелым.

"Но, наверное, путь к свободе - он вот такой тяжелый", - отметила Алексиевич.

Члены комитетов Европарламента определили список из трех номинантов на премию имени Андрея Сахарова 2020 года. Первая в алфавитном порядке - демократическая оппозиция Беларуси. Она представлена ​​Координационным советом, включая главным кандидатом на пост президента Светланой Тихановской, лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич.