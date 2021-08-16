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"Мы были готовы к быстрому захвату Афганистана" - Байден обратился к американцам

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&quot;Мы были готовы к быстрому захвату Афганистана&quot; - Байден обратился к американцам
Байден обратился к американцам по поводу событий в Афганистане. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки были готовы к быстрому наступлению и захвату "Талибаном" всей территории Афганистана.

"Если бы американские военнослужащие не покинули территории Афганистана, это могло бы привести к увеличению масштаба конфликта в стране, в связи с чем понадобились бы тысячи дополнительных военных", заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время его выступления.

По мнению Байдена, продолжение присутствия США в Афганистане играло бы на руку Китая и России.

"Наши реальные стратегические конкуренты Китай и Россия очень хотели бы, чтобы мы в дальнейшем бесконечно тратили миллиардные ресурсы и направляли наше внимание на стабилизацию Афганистана", - отметил президент США.

Лидер страны объяснил, почему было принято решение вернуть военнослужащих домой.

"США не будут воевать за Афганистан, если Афганистан не будет воевать за себя", - сказал Байден.

Он добавил, что "больше ни один американец не погибнет в этой стране".

Он долгое время подчеркивал, что целью Вашингтона в стране было предупреждение террористической угрозы для Соединенных Штатов Америки, а не построение государства и создание демократии.

Президент США подчеркнул, что террористическая угроза для Америки сейчас не локализована в Афганистане, и Вашингтон способен эффективно бороться с такими угрозами без размещения военных в соответствующих странах.

США сообщили Талибан, в случае его нападения на американских служащих или срыва операций, Вашингтон предпримет скорый и решительный ответ.

"США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас", - заявил Байден.

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Официальный представитель "Талибана" позвонил на BBC в прямом эфире, чтобы попытаться развеять опасения международного сообщества относительно их вторжения в Афганистан. Он сказал, что те, кто живет в Кабуле и Афганистане, не должны бояться талибов, поскольку они "хотят мирной передачи власти".

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