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пятница, 11 сентября 2020 13:22

МВФ отказался давать Лукашенко деньги

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МВФ отказался давать Лукашенко деньги
МВФ не смог согласовать кредит с Минском. Фото: president.gov.by

Международный валютный фонд не станет предоставлять Беларуси экстренное финансирование на $940 млн для борьбы с коронавирусом.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции властей на эту проблему", - заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

Заверил, что инструмент быстрого финансирования не несет жестких условий.

"В отношении Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", - сказал Райс.

В начале апреля Минск обратился к МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

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Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь не будет выполнять дополнительные условия МВФ, которые не касаются финансовой части сделки.

"Появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация. МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого танцевать не будем", - говорил он.

Лукашенко долго не признавал опасности коронавируса. Не хотел внедрять карантин. Советовал лечиться от коронавируса водкой, сауной и работой на тракторе. Через некоторое время уточнил, что не видит никаких вирусов и на льду их быть не может. Он как раз тогда играл в хоккей.

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