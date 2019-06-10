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вторник, 11 июня 2019 02:24

Музыканты заиграли мелодию из "Титаника" в затопленном торговом центре

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Музыканты заиграли мелодию из &quot;Титаника&quot; в затопленном торговом центре
Дождем затопило торговый центр города Гвадалахара в Мексике. Фото: Retailers.ua. Фото: Retailers.ua

Музыканты, что развлекали посетителей торгового центра города Гвадалахара в Мексике, сыграли песню из фильма "Титаник" на фоне воды, текущей с крыши. В тот день заведение затопило сильными ливнями.

Соответствующее видео появилось в Twitter очевидца Cagua lulco.

В начале июня на город обрушились сильные дожди. Из-за стихии в крыше образовались дыры и вода проникла внутрь.

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Музыканты, которые в это время играли в торговом центре, решили подобрать более тематическую музыку. Они остановились на песни My Heart Will Go On, которая является главным саундтреком фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

В российском Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов в результате мощных ливней. По меньшей мере 2 человека погибли. В Туапсинском и Апшеронском районах эвакуированы 460 человек. Подтоплено почти 2 тысячи домовладений.

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