Музыканты заиграли мелодию из "Титаника" в затопленном торговом центре

Дождем затопило торговый центр города Гвадалахара в Мексике.

Музыканты, что развлекали посетителей торгового центра города Гвадалахара в Мексике, сыграли песню из фильма "Титаник" на фоне воды, текущей с крыши. В тот день заведение затопило сильными ливнями.

Соответствующее видео появилось в Twitter очевидца Cagua lulco.

В начале июня на город обрушились сильные дожди. Из-за стихии в крыше образовались дыры и вода проникла внутрь.

Музыканты, которые в это время играли в торговом центре, решили подобрать более тематическую музыку. Они остановились на песни My Heart Will Go On, которая является главным саундтреком фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I'M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) June 9, 2019

В российском Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов в результате мощных ливней. По меньшей мере 2 человека погибли. В Туапсинском и Апшеронском районах эвакуированы 460 человек. Подтоплено почти 2 тысячи домовладений.