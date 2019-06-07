Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"

Из-за мощного ливня затопило улицы оккупированного Севастополя.

Дождь шел утром в течение часа, рассказывают жители города.

"Затопило район Острякова и автовокзал. Там постоянно во время сильного дождя набирается вода", - говорит местный житель Олег.

Фото: Соцсети

На некоторых улицах автомобили залило по самую крышу, также пострадали гаражи и частные дома.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram #севастополь #гоголя Публикация от Автопартнер Крым ДТП (@auto8292) 7 Июн 2019 в 2:40 PDT

Жители приморского города активно постят фотографии бедствия в соцсетях.

Теперь машины из Севастополя сливать начнут, надо аккуратно выбирать, чтобы на "утопленника" не нарваться", - пишет пользователь с ником dmitrii_398_.

"Блин. Жаль владельцев", - комментирует svetlana_buravleva_.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram #Севастополь, центр города, плывём Публикация от Автопартнер Крым ДТП (@auto8292) 7 Июн 2019 в 1:37 PDT

Из-за аномальных осадков город перевели в режим чрезвычайного положения.

Река Золотая Липа в Монастырском районе Тернопольской области вышла из берегов. После сильной грозы река растеклась просто по улицам села Красеев, написала пользователь Надежда Грона