Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"

Из-за мощного ливня затопило улицы оккупированного Севастополя.
Дождь шел утром в течение часа, рассказывают жители города.
"Затопило район Острякова и автовокзал. Там постоянно во время сильного дождя набирается вода", - говорит местный житель Олег.
На некоторых улицах автомобили залило по самую крышу, также пострадали гаражи и частные дома.
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Жители приморского города активно постят фотографии бедствия в соцсетях.
Теперь машины из Севастополя сливать начнут, надо аккуратно выбирать, чтобы на "утопленника" не нарваться", - пишет пользователь с ником dmitrii_398_.
"Блин. Жаль владельцев", - комментирует svetlana_buravleva_.
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Из-за аномальных осадков город перевели в режим чрезвычайного положения.
Река Золотая Липа в Монастырском районе Тернопольской области вышла из берегов.
После сильной грозы река растеклась просто по улицам села Красеев, написала пользователь Надежда Грона
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