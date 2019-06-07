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пятница, 07 июня 2019 15:21

Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
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Из-за мощного ливня затопило улицы оккупированного Севастополя.

Дождь шел утром в течение часа, рассказывают жители города.

"Затопило район Острякова и автовокзал. Там постоянно во время сильного дождя набирается вода", - говорит местный житель Олег.

В оккупированном Севастополе из-за непогоды затопило улицы
Фото: Соцсети
Непогода бушевала час, на фото Севастопольский автовокзал
Непогода бушевала час, на фото Севастопольский автовокзал
В оккупированном Севастополе из-за непогоды затопило улицы
Автомобили на улице Кожанова затопило под крышу

На некоторых улицах автомобили залило по самую крышу, также пострадали гаражи и частные дома.

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#севастополь #гоголя

Публикация от Автопартнер Крым ДТП (@auto8292)

Жители приморского города активно постят фотографии бедствия в соцсетях.

Теперь машины из Севастополя сливать начнут, надо аккуратно выбирать, чтобы на "утопленника" не нарваться", - пишет пользователь с ником dmitrii_398_.

"Блин. Жаль владельцев", - комментирует svetlana_buravleva_.

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#Севастополь, центр города, плывём

Публикация от Автопартнер Крым ДТП (@auto8292)

Из-за аномальных осадков город перевели в режим чрезвычайного положения.

Река Золотая Липа в Монастырском районе Тернопольской области вышла из берегов.

После сильной грозы река растеклась просто по улицам села Красеев, написала пользователь Надежда Грона

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  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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