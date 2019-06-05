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среда, 05 июня 2019 09:59

Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине

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Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Обильные ливни во вторник на Тернопольщине выпадали в разных районах. Фото: static.ukrinform.com

Река Золотая Липа в Монастырском районе Тернопольской области вышла из берегов.

После сильной грозы река растеклась просто по улицам села Красеев, написала пользователь Надежда Грона в Facebook.

"В селе Красеев Монастырского района из-за осадков подтопило 6 жилых домов и ориентировочно 7 гектаров частных приусадебных участков. Для откачки воды на месте работает резервный караул и оперативная группа районного сектора ГСЧС ", - сообщил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

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Глава Тернопольщины также сообщил, что в селе Соколов Бучацкого района подтоплены 3 домохозяйства, на которых размещается 6 зданий жилого и хозяйственного назначения.

Обильные ливни во вторник на Тернопольщине выпадали в разных районах. В полночь дождь после небольшого перерыва возобновился в областном центре.

В селе Качковка Ямпольского района Винницкой области страшный ливень насмерть травмировал женщину. Мать 4 детей сбил мощный поток воды и болота. Это произошло в поле, когда пасла корову. Женщина поскользнулась и упала в овраг. Ее тело вытаскивали спасатели спецавтомобилем.

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Дата
05
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