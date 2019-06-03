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понедельник, 03 июня 2019 15:25

Поток воды насмерть сбил с ног мать четырех детей

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Поток воды насмерть сбил с ног мать четырех детей
vinbazar. Винницкая область: поток воды насмерть сбил с ног мать четырех детей

В селе Качковка Ямпольского района Винницкой области страшный ливень насмерть травмировал женщину.

Мать четырех детей сбил мощный поток воды и болота. Это произошло в поле, когда она пасла корову. Она поскользнулась и упала в овраг. Ее тело вытаскивали спасатели спецавтомобилем.

"Страшным потоком воды и грязи сбило с ног и утопил маму четырех несовершеннолетних детей Валентину Вит", - написал в Facebook Михаил Девдера.

Местные говорят, Валентина была хорошей матерью, заботливой хозяйкой, общественным активистом.

Односельчане сейчас предоставляют семьи посильную помощь, в том числе и денежную.

1 июня в Ямпольском районе в результате непогоды сточными водами с полей и сельскохозяйственных угодий смыло верхний слой почвы.

В результате сильного дождя потоками воды размыты и заилены 9,5 км дорог на участке между с. Большая Кисница и государственной границей с Приднестровьем Республики Молдова и 8 км дорог коммунального значения.

2 июня в результате ливня подтоплены жилые дома, погреба и территории частных домохозяйств Клембовка Ямпольского района.

В тот же день в поселке Томашполь спасатели откачали воду из трех водоемов с питьевой водой, из которых осуществляется подача воды населению.

В общем, бойцами ДСНС прошедшие сутки откачано около 1645 куб.м воды. К проведению указанных работ привлекалось 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

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Начало новой рабочей недели в Украине снова будет с грозами, ливнями и шквалами в ряде регионов. Грозовые дожди охватят западную часть Украины (на Волыни и в Ровенской области существенные осадки - маловероятны), пройдут в Винницкой, Одесской областях, в районах Кропивницкого, в южной части Киевской области, приходят в Черкасскую область.

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Дата
03
июня

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