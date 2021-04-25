Мужчину арестовали за то, что умышленно заражал людей коронавирусом

Маска. Иллюстративное фото / Reuters

В Испании арестовали мужчину по подозрению в нападении после того, как он заразил 22 человека коронавируса.

Мужчина, 40 лет, продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на кашель и температуру выше 40 градусов. Об этом пишет ВВС.

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Мужчина живет и работает на острове Мальорка. Его коллеги говорили ему идти домой, но больной отказывался, заявили в полиции. Он нарочно снимал маску и кашлял на сотрудников, говоря, что собирается заразить их.

По меньшей мере пять коллег и трое посетителей спортзала позже заразились коронавируса. Еще 14 человек, члены семей инфицированных, также заболели Covid-19. В частности, трое годовалых детей. По данным полиции, никто из зараженных серьезно не заболел.