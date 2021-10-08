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суббота, 09 октября 2021 03:14

Мужчине удалили почки, весом 45 кг
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Уоррен Хиггс, 52 года, из Виндзора, страдал поликистозом почек
Фото: Уоррен Хиггс
Уоррен Хиггс, 52 года, из Виндзора, страдал поликистозом почек
Уоррен Хиггс, 52 года, из Виндзора, страдал поликистозом почек
Уоррен Хиггс, 52 года, из Виндзора, страдал поликистозом почек

Человеку с "рекордными" гигантскими почками в Великобритании сделали операцию по их удалению.

Уоррен Хиггс, 52 года, из Виндзора остался частично парализованным из-за поликистозной болезни почек. Это означало, что его почки продолжали расти до такой степени, что весили 45 кг. Об этом пишет Daily Star.

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Из-за болезни он был практически неподвижен и испытывал постоянную боль, а также перенес три инсульта.

Его почки стали настолько большими, что давили на сердце, легкие и желудок. Неизвестно, когда ему найдут донора, и он получит новые почки, но предполагается, что это произойдет в новом году.

Несмотря на диализ, его выздоровление болезненно. Но Уоррен уже вернулся в спортзал, чтобы прийти в форму и вернуться к своему хобби - триатлону.

Огромный опухший живот из-за почек, который был раньше, теперь почти исчез, что позволило вернуться к тренировкам. Следующий этап - еще одна операция по пересадке почек.

Уоррен говорит, что ранее его левая почка была 42 см на 27 см, а правая - 49 см на 28 см. Хирурги сказали ему, что он установил рекорд по размеру почки.

Сейчас цель мужчины - набрать физическую форму, чтобы снизить вес, что, как он надеется, в итоге, поможет ему заниматься триатлоном.

У женщины в США во время беременности появилась кожная аллергия на собственную кожу. Она иногда все еще страдает от нее спустя более 10 лет. 33-летняя Эштон Браун страдает от редкого аутоиммунного кожного заболевания, связанного с беременностью, при котором на теле остаются зудящие волдыри.

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