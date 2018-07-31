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вторник, 31 июля 2018 11:48

Мужчине у которого от солнца "плавится" кожа, изготовили маску-копию лица
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Мужчине с редкой аллергией на солнце, изготовили маску, которая выглядит как его настоящее лицо.

25-летний Алекс имеет генетическое заболевание под названием xeroderma pigmentosum. Из-за этого его кожа в 10 тыс. раз чувствительнее к UF-излучению, чем кожа обычных людей, сообщает metro.co.uk.

Когда его младенцем впервые вывезли на улицу, кожа покрылась язвами и ранами. Даже в пасмурные дни он надевает защитный козырек на голову. Солнечный свет повреждает кожу, после чего она очень долго восстанавливается.

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Изобретатель Зои Лафлин разработала для мужчины маску "вторую кожу". Чтобы ее изготовить, понадобились тысячи фото его внешности и 2 месяца работы. Сначала напечатали трехмерную модель его лица, ее поместили в гипсовый раствор, а затем создали пресс-форму из кремния. Кремний - идеальный материал, имееть нулевой UF-рейтинг. Только он безопасен для Алекса.

Мужчина потерял дар речи, когда увидел на разработку.

"Я не думал, что это возможно. В своих самых смелых мечтах, я не мог об этом думать", - сказал он.

Из-за проблем со здоровьем Алекс частично потерял слух и имеет большую склонность к развитию рака кожи.

Мужчина должен редкое генетическое заболевание. От солнца его кожа "плавится"
Фото: BBC/The Big Life Fix
Изобретательница Зои Лафлин подарила ему маску, которая является полной копией его лица, чтобы он мог ходить на улице в ясные дни
Мужчина не мечтал получить такой подарок
Мать показывает фото младенца Алекса после первого выхода на улицу.

В семье 32-летних Никогда и Тодда Бейли из Шеффилда, Великобритания, родились необычные двойняшки. Один из малышей имеет генетическое заболевание - синдром Дауна.

Этот случай назвали "один на миллион". Врачи не знали о болезни, пока ребенок не родился.

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