Мужчине у которого от солнца "плавится" кожа, изготовили маску-копию лица

Мужчине с редкой аллергией на солнце, изготовили маску, которая выглядит как его настоящее лицо.

25-летний Алекс имеет генетическое заболевание под названием xeroderma pigmentosum. Из-за этого его кожа в 10 тыс. раз чувствительнее к UF-излучению, чем кожа обычных людей, сообщает metro.co.uk.

Когда его младенцем впервые вывезли на улицу, кожа покрылась язвами и ранами. Даже в пасмурные дни он надевает защитный козырек на голову. Солнечный свет повреждает кожу, после чего она очень долго восстанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые готовы выпускать дизайнерских младенцев

Изобретатель Зои Лафлин разработала для мужчины маску "вторую кожу". Чтобы ее изготовить, понадобились тысячи фото его внешности и 2 месяца работы. Сначала напечатали трехмерную модель его лица, ее поместили в гипсовый раствор, а затем создали пресс-форму из кремния. Кремний - идеальный материал, имееть нулевой UF-рейтинг. Только он безопасен для Алекса.

Мужчина потерял дар речи, когда увидел на разработку.

"Я не думал, что это возможно. В своих самых смелых мечтах, я не мог об этом думать", - сказал он.

Из-за проблем со здоровьем Алекс частично потерял слух и имеет большую склонность к развитию рака кожи.

Фото: BBC/The Big Life Fix

В семье 32-летних Никогда и Тодда Бейли из Шеффилда, Великобритания, родились необычные двойняшки. Один из малышей имеет генетическое заболевание - синдром Дауна. Этот случай назвали "один на миллион". Врачи не знали о болезни, пока ребенок не родился.