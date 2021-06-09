Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы

Президент Франции Эммануэль Макрона во время инцидента / Reuters

Во вторник, 8 июня, во время прогулки на юге Франции, в Тен-льЕрмитаж, мужчина дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону.

Позже Макрона сказал, что не боялся за безопасность, и ничто не помешает ему продолжать работу. Об этом пишет Reuters.

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Макрон протянул руку, чтобы поздравить людей за металлическим барьером, когда один из мужчин дал пощечину. Он был одет в футболку цвета хаки. Кричал лозунги "Долой Макрона" и Montjoie Saint Denis - боевой клич французской армии, когда страна была монархией почти тысячу лет назад. Двое сотрудников службы безопасности схватили его и еще одного, который снимал все на камеру. Президент через несколько секунд вернулся и возобновил рукопожатие.

Двое подозреваемых арестованы "умышленное насилие в отношении лица, наделенного государственной властью". Такие действия наказываются тремя годами в тюрьме и штрафом €45 тыс. Их мотивы неизвестны.

Дэмиен Тарели, 28 лет, который дал президенту пощечину, родом из региона, который посещал Макрона. Вечером его дом обыскали. Во дворе мужчина проводит реконструкции исторических сражений. Втором задержанному тоже 28 лет. Он из того же региона.

Лозунг, который кричал мужчина, используют крайне правые. Макрон посетил регион, чтобы встретиться с рестораторами и студентами, поговорить о возвращении к нормальной жизни после пандемии. Это был один из его визитов в преддверии президентских выборов через год, в мае 2022-го. Позже глава республики продолжил визит регионом.

Макрон - бывший инвестиционный банкир. Критики обвиняют его, что он является частью богатой элиты и не заботится об интересах простых граждан. Отчасти, чтобы противостоять этому обвинению, он иногда идет на тесный контакт с избирателями в непредвиденных ситуациях. Это создает проблемы для его службы безопасности.

"Вы не можете иметь насилия или ненависти. Ни в словах, ни в действиях. В противном случае под угрозой сама демократия. Давайте не позволим единичному событию или крайним проявлениям насилия взять верх над общественными дискуссиями. Они этого не стоят", - прокомментировал Макрон инцидент в интервью газете Dauphine Libere.

В 2016-м крайние левые во время забастовки против трудовой реформы забросали Макрона яйцами. Он в то время был министром экономики. Назвал инцидент "нормальным явлением", сказав, что это не остановит его решимости. Два года спустя антиправительственные протестующие в "желтых жилетах" освистали Макрона.