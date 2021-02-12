Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову

Дэвид кайл Ривз угрожал отрезать Байдену голову. Фото: cnn.com

Американец 27-летний Дэвид Кайл Ривз из штата Северная Каролина звонил в Белый дом и угрожал, что отрежет голову президенту США Джо Байдену.

Суд предъявил мужчине обвинение в угрозах, сообщило CNN.

Обвиняемого задержали за сознательные и преднамеренные угрозы обезглавить президента и причинить ему телесные повреждения.

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Угрозы поступали от Ривза с 28 января по 1 февраля.

По словам мужчины, он собирается "убить всех и отрубить головы".

11 февраля федеральный суд оставил Ривза под стражей. Мужчина находится в тюрьме округа Мекленбург. Себя виновным не признает.

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