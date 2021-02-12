Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову

 
Ексклюзивы
1/5
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 108
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 189
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 774
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 396
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 594
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 810
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Фото
Все фото
7
10
5
5
3
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради &quot;почтения памяти&quot;
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"
Видео
Все видео
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 432
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 27
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 16:39

Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову

  Комментировать
Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову
Дэвид кайл Ривз угрожал отрезать Байдену голову. Фото: cnn.com

Американец 27-летний Дэвид Кайл Ривз из штата Северная Каролина звонил в Белый дом и угрожал, что отрежет голову президенту США Джо Байдену.

Суд предъявил мужчине обвинение в угрозах, сообщило CNN.

Обвиняемого задержали за сознательные и преднамеренные угрозы обезглавить президента и причинить ему телесные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

Угрозы поступали от Ривза с 28 января по 1 февраля.

По словам мужчины, он собирается "убить всех и отрубить головы".

11 февраля федеральный суд оставил Ривза под стражей. Мужчина находится в тюрьме округа Мекленбург. Себя виновным не признает.

Конгрессменам США снова угрожают штурмом Капитолия через рассмотрение импичмента 45-го президента Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 62777
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 54018
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 10134
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 10053
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9315
Мир
Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс.
Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс. Просмотров: 54
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
 Просмотров: 333
Неизвестные похитили похоронный фургон с трупом внутри
Неизвестные похитили похоронный фургон с трупом внутри Просмотров: 324
В Кремле открестились от заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС
В Кремле открестились от заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС Просмотров: 378
Агенты ФСБ связаны с отравлением оппозиционера Кара-Мурзы - Bellingcat
Агенты ФСБ связаны с отравлением оппозиционера Кара-Мурзы - Bellingcat Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
Голосов: 31
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть