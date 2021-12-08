Мужчина застрелил жену и троих детей из-за Covid-сертфиката

Covid-сертификат стал причиной смерти семьи. Фото: Associated Press

В Германии мужчина застрелил жену, троих собственных детей и покончил с собой. Поступил так из-за фейковой справки о Covid-вакцинации.

Об этом заявили правоохранители, расследующие дело, сообщает The Associated Press.

Тела супругов и троих детей 10, 8 и 4 лет обнаружили в доме в городе Кенигс-Вустерхаузен недалеко от Берлина в субботу, 4 декабря. Все погибшие получили огнестрельные ранения.

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На месте инцидента следователи обнаружили записку, оставленную подозреваемым в убийстве собственной семьи. В нем мужчина указал, что его жена имела поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Об этом узнал ее работодатель. Супруги боялись, что их могут арестовать и забрать детей", - говорится в материале.

По версии следователей, мужчина убил свою жену и детей, а затем застрелился. Известно, что в доме нашли пистолет. Правоохранители не обнаружили никаких признаков того, что в помещении в момент стрельбы мог находиться кто-то еще.

В Украине хотят ужесточить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации. Наказание грозит как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивки. За использование поддельных документов по вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничением свободы до двух лет. За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы до двух лет. Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных документов о вакцинации хотят наказывать штрафом 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы до трех лет.