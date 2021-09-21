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среда, 22 сентября 2021 06:05

Мужчина застрелил продавца, который требовал надеть маску

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Мужчина застрелил продавца, который требовал надеть маску
Парень продавец погиб (слева) погиб от рук убийцы (справа) / Bild

Парня-продавца в магазине застрелил покупатель после того, как тот отказался продать ему пиво, ибо был без маски.

В Германии 20-летнего продавца на заправке застрелил 49-летний мужчина после ссоры в субботу, 18 сентября, вечером. Об этом пишет Daily Mail.

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Подозреваемый впервые вошел в магазин в Трире, на западе Германии, около 19:45 без маски и попытался купить шесть пачек пива. Продавец сказал ему соблюдать правила, и что не продаст без защитной маски. Покупатель начал спор, после чего покинул магазин с пустыми руками. Примерно через час вернулся в маске и с револьвером. Затем подошел к стойке, снял маску и застрелил студента.

Жертва скончалась от огнестрельного ранения в голову, а убийца убежал. На следующий день он сдался полиции. Мужчина объяснил, что "действовал из гнева".

Во время обыска в его квартире полиция обнаружила орудие убийства вместе с другим огнестрельным оружием и боеприпасами. Жители возложили цветы и свечи возле заправки.

Президента Бразилии Жаира Болсонару не впустили в один из ресторанов в Нью-Йорке из-за отсутствия Covid-вакцинации. Он хотел пообедать в одном из заведений, где подают бразильскую кухню. Его не пустили внутрь, чтобы не нарушить действующие в городе правила карантина.

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