Мужчина выиграл суд против родителей, которые выбросили его порножурналы и секс-игрушки

Мужчина засудил родителей за то, что они выкинули его порножурналы. Фото: kurjer

Житель Оттавы, штат Мичиган, 42-летний Дэвид Веркинг подал на своих родителей в суд за то, что они выбросили его коллекцию порножурналов и секс-игрушек.

Об этом сообщило издание Mlive.

Веркинг выиграл суд. Теперь родители должны выплатить ему компенсацию в размере $ 25 тысяч.

"Это была коллекция с незаменимыми вещами и имуществом", - заявил адвокат мужа.

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Веркинг вернулся жить в дом родителей в 2016 году после развода. После переезда человек не нашел 10 коробок с порножурналами и игршакамы для взрослых.

По словам родителей, они сделали ему большую услугу, выбросив эти вещи.

Суд постановил, что родители самостоятельно распорядились имуществом сына, на что не имели права. Их признали виновными.

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