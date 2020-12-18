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пятница, 18 декабря 2020 13:13

Мужчина выиграл суд против родителей, которые выбросили его порножурналы и секс-игрушки

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Мужчина выиграл суд против родителей, которые выбросили его порножурналы и секс-игрушки
Мужчина засудил родителей за то, что они выкинули его порножурналы. Фото: kurjer

Житель Оттавы, штат Мичиган, 42-летний Дэвид Веркинг подал на своих родителей в суд за то, что они выбросили его коллекцию порножурналов и секс-игрушек.

Об этом сообщило издание Mlive.

Веркинг выиграл суд. Теперь родители должны выплатить ему компенсацию в размере $ 25 тысяч.

"Это была коллекция с незаменимыми вещами и имуществом", - заявил адвокат мужа.

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Веркинг вернулся жить в дом родителей в 2016 году после развода. После переезда человек не нашел 10 коробок с порножурналами и игршакамы для взрослых.

По словам родителей, они сделали ему большую услугу, выбросив эти вещи.

Суд постановил, что родители самостоятельно распорядились имуществом сына, на что не имели права. Их признали виновными.

Замужем преподавательница из Колумбии 40-летняя Йокаста угрожала ученикам "завалить" на экзамене, если они не займутся с ней сексом.

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Дата
18
декабря

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