Мужчина выдавал гостайны в обмен на эротические фото женщин

Местный житель индийского штата Раджастхан 42-летний Сатьянараяна Паливан выдавал государственные тайны пакистанской разведке в обмен на фото обнаженных женщин.

Подробностями поделилось издание India Today.

По словам Паливана, он признал вину. Мужчина извинился "за разрушительную тягу к эротике".

"Жадность к обнаженным телам заставила меня предать страну", - признался он.

Полиция арестовала Паливана и предъявила ему обвинения в шпионаже. Оказалось, что он в соцсетях общался с представителями пакистанской разведки, которые вели фейковые женские аккаунты.

За снимки в стиле ню Паливан сливал Пакистана информацию о расположении войск Индии и документы армии.

Пока неизвестно, откуда у мужчины доступ к такой информации.

Satyanarayan Paliwal, a resident of Jaisalmer, has been booked & arrested by CID (Special Branch) on charges of espionage. He has confessed to being in touch with an agent of Pakistan intelligence agency & possessing sensitive military information: Rajasthan Police pic.twitter.com/lkCx8f82hb