Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником

В штате Оклахома, США, в результате стрельбы были убиты 6 человек, в том числе 5 детей.
Мужчину с оружием взяли под стражу, сообщил AP.
Ночью в полицию поступил телефонный звонок о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.
Полицейские прибыли на место преступления и застали там мужчину с оружием, которого сразу взяли под стражу.
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На месте инцидента обнаружили одного мертвого мужчину и 4 детей. Еще 1 ребенок умер в больнице.
По словам полицейских, в больницу доставили женщину с опасными для жизни травмами.
Правоохранители говорят, что подозреваемый является родственником убитых, однако не уточнили, как именно он связан с ними.
Власть не разглашает имя арестованного и любые подробности о погибших.
В Киеве неизвестные устроили стрельбу из автомата.
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