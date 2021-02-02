Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником

Неизвестные устроили стрельбу в Оклахоме. Фото: Getty Images

В штате Оклахома, США, в результате стрельбы были убиты 6 человек, в том числе 5 детей.

Мужчину с оружием взяли под стражу, сообщил AP.

Ночью в полицию поступил телефонный звонок о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.

Полицейские прибыли на место преступления и застали там мужчину с оружием, которого сразу взяли под стражу.

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На месте инцидента обнаружили одного мертвого мужчину и 4 детей. Еще 1 ребенок умер в больнице.

По словам полицейских, в больницу доставили женщину с опасными для жизни травмами.

Правоохранители говорят, что подозреваемый является родственником убитых, однако не уточнили, как именно он связан с ними.

Власть не разглашает имя арестованного и любые подробности о погибших.

В Киеве неизвестные устроили стрельбу из автомата.