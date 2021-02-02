Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником

 
Ексклюзивы
1/5
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Просмотров: 72
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 1620
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 315
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 180
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 567
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 720
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1260
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4563
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 972
Фото
Все фото
9
5
5
5
3
Протесты в поддержку Навального: задержаны более 230 человек
Протесты в поддержку Навального: задержаны более 230 человек
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
На дне моря нашли затонувший античный корабль
На дне моря нашли затонувший античный корабль
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
В Бельгии начались протесты против карантина
В Бельгии начались протесты против карантина
Видео
Все видео
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Замена условного срока на реальный: в России начался суд над Навальным
Замена условного срока на реальный: в России начался суд над Навальным
Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку
Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Интервью
1/5
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3195
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 603
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1449
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 522
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 45
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
вторник, 02 февраля 2021 17:15

Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником

  Комментировать
Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником
Неизвестные устроили стрельбу в Оклахоме. Фото: Getty Images

В штате Оклахома, США, в результате стрельбы были убиты 6 человек, в том числе 5 детей.

Мужчину с оружием взяли под стражу, сообщил AP.

Ночью в полицию поступил телефонный звонок о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.

Полицейские прибыли на место преступления и застали там мужчину с оружием, которого сразу взяли под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 23-летнему мужчине всадили пулю в голову. Кем оказался стрелок

На месте инцидента обнаружили одного мертвого мужчину и 4 детей. Еще 1 ребенок умер в больнице.

По словам полицейских, в больницу доставили женщину с опасными для жизни травмами.

Правоохранители говорят, что подозреваемый является родственником убитых, однако не уточнили, как именно он связан с ними.

Власть не разглашает имя арестованного и любые подробности о погибших.

В Киеве неизвестные устроили стрельбу из автомата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина убил 5 детей. Оказался их родственником». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 47343
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 33120
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 13473
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 10800
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8496
Мир
В США разрешили носить с собой любые наркотики
В США разрешили носить с собой любые наркотики
Во рту мумии обнаружили язык из золота
Во рту мумии обнаружили язык из золота Просмотров: 279
Пугают Майданом: Кремль запустил по кинотеатрам ролик против протестов
Пугают Майданом: Кремль запустил по кинотеатрам ролик против протестов Просмотров: 234
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
 Просмотров: 765
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 59
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть