Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета

Эндрю Менейси, 33 года, из ирландского города Портраш зашел в местный супермаркет с овцой и избил охранника, который попросил его покинуть магазин.

"Он ходил по супермаркету и призывал людей: "Спасите овец, не покупайте баранину в Lidl (немецкая сеть магазинов - Gazeta.ua), - рассказал Джонатан Джерриш работник магазина. - Потом он ушел. Вернулся позже в тот же день и, пока овца грызла еду в супермаркете, продолжил призывать покупателей не покупать баранину".

Когда охранник магазина попросил мужчину покинуть супермаркет, тот начал бить его металлической трубой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клонированную овцу назвали в честь американской певицы

Суд города Колрен приговорил любителя овец к 4 месяцам заключения. Также Эндрю и овца по кличке Отбивная в течение следующих двух лет не имеют права появляться вместе не только в Lidl, но и во всех других торговых сетях супермаркетов.

"Вы ходили по магазину с овцой и кричали "Не покупайте баранину в Lidl". Вы не имели права находиться там с овцой", - подытожил судья Лиам Макнэлли.

Хулиган заплатил $650 залога за освобождение. Говорит, что напал на охранника под действием алкоголя, который он выпил вместе с лекарствами.

Фото: metro.co.uk

В Киеве несколько охранников "Мегамаркета" избили 15-летнего подростка, который попробовал с прилавка орехи. После этого закрыли потерпевшего в подсобке. Инцидент произошел в супермаркете на ул. Вадима Гетьмана, 6.