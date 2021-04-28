Мужчина с ножом напал на детский сад: ранены почти 20 детей

Мужчина напал на детей с ножом. Фото: Depositphotos

В Китае мужчина пробрался в детский сад и с ножом бросился на воспитанников.

Об этом сообщил информационный портал Pengpai.

18 человек получили ранения в результате нападения. Среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Двое воспитанников получили тяжелые ранения.

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Инцидент произошел в одном из частных детсадов города Бейли.

На место происшествия прибыла полиция. Нападающего задержали. Следствие выясняет мотивы и детали нападения.

Пострадавших оперативно доставили в больницу.

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