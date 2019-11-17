Мужчина расстрелял свою семью: среди погибших 3 детей

В доме в калифорнийском городе Сан Диего мужчина расстрелял свою семью. Сам он тоже погиб. В полиции выясняют, была ли его гибель самоубийством.
Всего погибло 5 членов семьи, сообщает The San Diego Union-Tribune.
Полицейские обнаружили внутри дома мертвыми 3-летнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину. Мальчиков 5-ти и 9-ти лет доставили в больницу, где они впоследствии скончались.
Еще одного 11-летнего мальчика госпитализировали и прооперировали.
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Расследование трагедии продолжается.
Напомним, в городе Санта-Кларита в штате Калифорния в Соединенных Штатах Америки неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек.
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