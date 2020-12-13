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воскресенье, 13 декабря 2020 18:37

Мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера

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Мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера
В аэропорту Лас-Вегаса мужчина залез на крыло авиалайнера. Фото: Reuters

В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.

На видео, снятом из салона самолета, видно, как человек ходит по крылу и пытается выбраться еще выше. Когда к нему подошли полицейские, нарушитель не удержался и упал на землю.

Отмечается, что мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшейся в лайнера.

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Полицейские взяли мужчину под стражу и доставили в медицинское учреждение.

По информации местного канала KSNV, следователи считают, что поведение человека может быть связана с психическим расстройством.

Расследователи Bellingcat повторно проанализировали разговор о "птичке" между боевиком "ДНР" Игорем Безлер и "Наемником" Валерием Стельмахом, а также ряд свидетельств Безлер для JIT, и пришли к выводу, что без новых доказательств, сомнительно, что в деле о сбивания пассажирского Bоeing рейса MH17 против боевика когда-нибудь будет возбуждено уголовное дело. Так, ранее разговор Безлер и "наемников" была загружена на YouTube 25 июля 2014.

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