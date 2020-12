Мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера

В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.

На видео, снятом из салона самолета, видно, как человек ходит по крылу и пытается выбраться еще выше. Когда к нему подошли полицейские, нарушитель не удержался и упал на землю.

Отмечается, что мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшейся в лайнера.

Полицейские взяли мужчину под стражу и доставили в медицинское учреждение.

По информации местного канала KSNV, следователи считают, что поведение человека может быть связана с психическим расстройством.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q