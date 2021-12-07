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среда, 08 декабря 2021 03:14

Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
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Железную дорогу Саймон Джордж строил восемь лет
Фото: SWNS
Железную дорогу Саймон Джордж строил восемь лет
Железную дорогу Саймон Джордж строил восемь лет

В Великобритании мужчина потратил более $330 тыс., чтобы построить в подвале самую большую игрушечную железную дорогу в стране.

Саймону Джорджу, 53 года, на это потребовалось восемь лет. Об этом пишет Daily Star.

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Длина железной дороги около 61 м. Деньги на нее мужчина одержал за счет продажи акций. Железнодорожная линия точно изображает участок в более 3 км реального пути Хитон-Лодж-Джанкшен, построенного в 1983 году.

"Все началось с того, что в 12-летнем возрасте я проводил много времени в Хитон Лодж, наблюдая за проезжающими поездами. Я даже не увлекался моделями железных дорог, но помнил детали - парк или магазинчик на углу. В детстве у нас есть свои особенные места, куда убегаем. Я часто приходил туда в детстве и проводил там много времени, наблюдая, как проезжают грузовые поезда", - говорит мужчина.

Модель он создал с использованием 500 старых фотографий. На одной из них, он сам в детстве, наблюдающий за проезжающим товарным поездом. Теперь железную дорогу выставили на обозрение в Йоркшире.

В Украине запретили поставки и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде робота на колесах и медвежонка-неваляшки. Массовая доля свинца в них превышена в 164 раза. Об этом 24 ноября сообщило ГУ Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

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