Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси

Вращающейся дом можно увидеть в боснийском городе Србаце / REUTERS

Мужчина в Боснии и Герцеговине построил дом, который вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Он это сделала из любви к жене Любице после того, как она сказала, что хочет выбирать вид из окна дома.

Вращающийся дом в небольшом городке Србаце, что на севере Боснии, сам спроектировал и построил 72-летний Воин Кусич, у которого нет формального архитектурного или инженерного образования, поскольку никогда не учился в университете. Об этом пишет Daily Mail.

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С зеленым фасадом и красной металлической крышей, дом может вращаться на полный круг. Строил дом мужчина шесть лет.

"После того, как я достиг преклонного возраста и мои дети взяли на себя семейный бизнес, у меня, наконец, появилось достаточно времени, чтобы поставить перед собой задачу - исполнить желание жены", - сказал Кусич.

Много лет назад, когда они поженились, Кусич построил типичный дом для себя и жены, в котором они воспитывали троих детей. В то время жена хотела, чтобы их спальни были все время обращены к солнцу. Но это означало, что их гостиная должна была обращаться вокруг оси дома.

Дом установлен на бетонном постаменте и вращается с помощью электродвигателей и колес старой военно-транспортной машины. На максимальной скорости он может совершить полный оборот всего за 22 сек, а на самой медленной - за 24 часа.

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