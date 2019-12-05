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четверг, 05 декабря 2019 09:51

Мужчина "помог" мигрантам пересечь несуществующую границу

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Мужчина &quot;помог&quot; мигрантам пересечь несуществующую границу
Суд решил депортировать четырех нелегалов домой. Фото: img.pravda.com

Россиянина арестовали за то, что самовольно установил межгосударственную границу в Ленинградской области.

Благодаря этому мужчина заверил четырех нелегальных мигрантов из Средней Азии, что они пересекли российско-финскую границу, пишет BBC.

На самом деле нелегалы ​​были в российском лесу, но россиянин пообещал им помочь пересечь границу, если каждый из них заплатит ему по 10 тыс евро.

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В реальности злоумышленник помогать не собирался, поэтому установил в лесу самодельные столбы и разыграл пересечение границы. Мигранты узнали о том, что стали жертвой афериста, когда добрались до реальной границы. Российские пограничники задержали мошенника и открыли дело.

Суд решил депортировать четырех нелегалов домой.

Сотрудники дорожной полиции Франции обнаружили группу мигрантов из Пакистана с 31 человека. Люди находились в кузове грузовика, который находился на юге страны. Мигранты были найдены во время выборочной проверки на платной стоянке недалеко от границы с Италией. Среди них - 3 несовершеннолетних без сопровождения

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Дата
05
декабря

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