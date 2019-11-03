31 мигранта обнаружили в кузове грузовика

На юге Франции обнаружили грузовик з 31 мигрантом из Пакистана. Среди них 3 детей. Фото: The Local.

Сотрудники дорожной полиции Франции обнаружили группу мигрантов из Пакистана с 31 человека. Люди находились в кузове грузовика, который находился на юге страны.

Мигранты были найдены во время выборочной проверки на платной стоянке недалеко от границы с Италией. Среди них - 3 несовершеннолетних без сопровождения, сообщает The Local.

Мигранты были переданы итальянской власти в соответствии с иммиграционных процедур. Водитель грузовика, также из Пакистана, был задержан французскими властями.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев. "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар вместо нелегальных украинских или болгарских банд",- заявил он.