Мужчина получил пулю от любовника жены, который тайком жил с ними

Мужчина получил пулю от любовника жены. Фото: Shutterstock

В американском штате Алабама Майкл Амакер застрелил мужа любовницы. Трейси Ривз тайком пустила любовника жить в семейный дом.

Об этом сообщило издание News WKRG.

Женщина сказала мужу Фрэнку Ривзу, что в их дом пробрался злоумышленник. Это привело к перестрелке. Фрэнк и Майкл были ранены.

Позже стало известно, что Амакер, которого женщина представила вором, оказался ее любовником. Он долгий период тайком жил дома у супругов.

"Она позволяла ему оставаться дома несколько дней, кормила. В комнате были бутылки с мочой. Это указывало, что он проживал там долгое время", - рассказали в полиции.

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Муж Ривз получил огнестрельное ранение в грудь, ее любовник - в ногу. Оба госпитализированы. Но Фрэнк умер в больнице от травм.

Женщина могла нанять Амакера для убийства мужа, сообщили в полиции. Ранее любовника неоднократно привлекали к ответственности. Также он употреблял наркотики.

Следователи предъявили ему обвинения в покушении на убийство, хранении наркотиков, владении огнестрельным оружием с измененным серийным номером.

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