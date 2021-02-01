Мужчина полгода притворялся авиадиспетчером и давал опасные инструкции пилотам

В Берлине полицейские задержали мужчину, который выдавал себя за авиадиспетчера в течение 6 месяцев. Он связывался с пилотами и давал им опасные указания.
С каждым разом злоумышленник делал это профессиональнее, отмечают в Associated Press.
Мужчина выходил на связь не только с пассажирскими и транспортными бортами, но и с пилотами полицейских вертолетов. Выдавая себя за представителя авиации, он давал фейковые заказы на полеты.
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Злоумышленника поймали после его очередной выходки. Он снова связался с бортом полицейского вертолета. После чего борт направили в его дом.
Во время обыска правоохранители нашли 2 радиоприемника, которые работали на частотах необходимых для установления связи с авиатранспортом.
Личность задержанного не разглашается. Пока что неизвестен мотив его действий.
В прошлом году мошенники 12 369 раз пытались выманить деньги у пользователей платформы OLX Украина.
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