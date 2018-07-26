Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.

Фото: Daily Mail

Золотой самородок весом 86 г и стоимостью почти $ 65,8 тыс. нашел 40-летний британец. Его имя не называется, для прессы используют измененное - Дуглас Наггет (nugget означает "самородок"). Находка считается самой крупной за последние 500 лет.

Дуглас нашел кусочек золота на дне источника в Шотландии два года назад, но не рассказывал о нем до сих пор. Точное место держит в секрете, сообщает Daily Mail.

"Лежал лицом вниз в источнике. Увидел трещину в камни и там было около 2 г золота. Она привела меня к самородку. Только когда вытащил его из воды, понял, насколько он большой", - рассказывает золотоискатель. Он пока не уверен, что будет делать с золотом. Держит его в сейфе. Опасается, что если продаст, деньги отберет королевская казна.

Эксперт по золоту Леон Кирк говорит, что находка настолько беспрецедентна, что трудно оценить ее.

Автор: Daily Mail Эксперт по золоту Леон Кирк считает, что находка самая за 500 лет

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"Примерно самородок стоит $65,8 тыс. Но поскольку он более редкий, чем авто Aston Martin или яйцо Фаберже, миллионеры могут согласиться заплатить за него в разы больше", - говорит Кирк.

"Рядом возле источника может быть целое золотое месторождение. Закругленные края самородка свидетельствуют, что он пролежал некоторое время в воде, но не путешествовал далеко", - говорит Нейл Кларк, еще один эксперт.

На греческом острове Сикинос археологи обнаружили неповрежденную гробницу женщины. Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перснями, бусами и брошью с рельефом. В могиле также нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды. Ее нашли во время реставрационных работ в скрытой области подземного склепа.