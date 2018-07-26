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четверг, 26 июля 2018 18:45

Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
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Золотой самородок весом 86 г стоит $ 65,8 тыс.
Фото: Daily Mail
Золотоискатель нашел самородок на дне ручья
Золотоискатель нашел самородок на дне ручья
Золотоискатель нашел самородок на дне ручья
Эксперт по золоту Леон Кирк считает, что находка самая за 500 лет

Золотой самородок весом 86 г и стоимостью почти $ 65,8 тыс. нашел 40-летний британец. Его имя не называется, для прессы используют измененное - Дуглас Наггет (nugget означает "самородок"). Находка считается самой крупной за последние 500 лет.

Дуглас нашел кусочек золота на дне источника в Шотландии два года назад, но не рассказывал о нем до сих пор. Точное место держит в секрете, сообщает Daily Mail.

"Лежал лицом вниз в источнике. Увидел трещину в камни и там было около 2 г золота. Она привела меня к самородку. Только когда вытащил его из воды, понял, насколько он большой", - рассказывает золотоискатель. Он пока не уверен, что будет делать с золотом. Держит его в сейфе. Опасается, что если продаст, деньги отберет королевская казна.

Эксперт по золоту Леон Кирк говорит, что находка настолько беспрецедентна, что трудно оценить ее.

Автор: Daily Mail
  Эксперт по золоту Леон Кирк считает, что находка самая за 500 лет
Эксперт по золоту Леон Кирк считает, что находка самая за 500 лет

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"Примерно самородок стоит $65,8 тыс. Но поскольку он более редкий, чем авто Aston Martin или яйцо Фаберже, миллионеры могут согласиться заплатить за него в разы больше", - говорит Кирк.

"Рядом возле источника может быть целое золотое месторождение. Закругленные края самородка свидетельствуют, что он пролежал некоторое время в воде, но не путешествовал далеко", - говорит Нейл Кларк, еще один эксперт.

На греческом острове Сикинос археологи обнаружили неповрежденную гробницу женщины. Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перснями, бусами и брошью с рельефом. В могиле также нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды. Ее нашли во время реставрационных работ в скрытой области подземного склепа.

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