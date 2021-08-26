Мужчина намеренно сделал семь прививок от коронавируса: что с ним произошло

 
Ексклюзивы
1/5
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 549
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1116
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1296
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13671
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1377
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15372
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1845
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
5
4
10
17
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Видео
Все видео
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Депутаты бросались бутылками и креслами
Депутаты бросались бутылками и креслами
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 774
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1503
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 315
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 36
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
четверг, 26 августа 2021 15:47

Мужчина намеренно сделал семь прививок от коронавируса: что с ним произошло

  Комментировать
Мужчина намеренно сделал семь прививок от коронавируса: что с ним произошло
Мужчина получил семь прививок от коронавируса. Фото: Reuters

В колумбийском городе Кали мужчина семь раз сделал прививку от коронавируса. Его прививали препаратами Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Johnson&Johnson.

Об этом сообщило издание Noticias Caracol.

Колумбиец получал прививки в разных центрах вакцинации. Таким образом органы здравоохранения не могли за ним проследить.

"Мужчину, которому семь раз делали прививки, уже идентифицировали. Это человек старше 60 лет с очевидными психическими расстройствами", - прокомментировала секретарь здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси

Побочных эффектов у мужчины не обнаружили, заверили медики. Его пообещали не наказывать, однако начали расследование.

Чтобы избежать подобных случаев, власти создали электронную форму согласия на прививку, которую все жители обязаны подписать перед вакцинацией.

"Этот инцидент - пример слабости информационных систем в получении данных о вакцинированных в режиме реального времени", - добавила Торрес.

Женщина в США попала в тюрьму после шутки, в которой кашляла, плевала на еду в супермаркете и в то же время кричала, что у нее Covid-19. Инцидент произошел в июне 2020 года, когда никто не знал, может ли вирус распространяться попаданием на предметы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина намеренно сделал семь прививок от коронавируса: что с ним произошло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13671
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8982
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 4059
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3933
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ Просмотров: 3492
Мир
Талибы насилуют детей и занимаются некрофилией
Талибы насилуют детей и занимаются некрофилией Просмотров: 45
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
 Просмотров: 153
Пастор умер, пытаясь пролежать в гробу три дня
Пастор умер, пытаясь пролежать в гробу три дня Просмотров: 369
41 скелет нашли после сильного дождя, половина - детские
41 скелет нашли после сильного дождя, половина - детские Просмотров: 504
Женщину бросили за решетку - плевала на продукты с криком, что у нее Covid
Женщину бросили за решетку - плевала на продукты с криком, что у нее Covid Просмотров: 441
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Голосов: 275
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть