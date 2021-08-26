Мужчина намеренно сделал семь прививок от коронавируса: что с ним произошло

Мужчина получил семь прививок от коронавируса. Фото: Reuters

В колумбийском городе Кали мужчина семь раз сделал прививку от коронавируса. Его прививали препаратами Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Johnson&Johnson.

Об этом сообщило издание Noticias Caracol.

Колумбиец получал прививки в разных центрах вакцинации. Таким образом органы здравоохранения не могли за ним проследить.

"Мужчину, которому семь раз делали прививки, уже идентифицировали. Это человек старше 60 лет с очевидными психическими расстройствами", - прокомментировала секретарь здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

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Побочных эффектов у мужчины не обнаружили, заверили медики. Его пообещали не наказывать, однако начали расследование.

Чтобы избежать подобных случаев, власти создали электронную форму согласия на прививку, которую все жители обязаны подписать перед вакцинацией.

"Этот инцидент - пример слабости информационных систем в получении данных о вакцинированных в режиме реального времени", - добавила Торрес.

Женщина в США попала в тюрьму после шутки, в которой кашляла, плевала на еду в супермаркете и в то же время кричала, что у нее Covid-19. Инцидент произошел в июне 2020 года, когда никто не знал, может ли вирус распространяться попаданием на предметы.