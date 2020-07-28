Мужчина лишился пальцев из-за коронавируса. Врачи давали ему 1% шансов выжить

Американец Грэг Гарфилд выжил после 64-дневной реабилитации из-за заражения коронавирусом. Врачи назвали его шансы на жизнь минимальными - не более 1%.

54-летний Грэг лишился пальцев на руках во время лечения, но чудом остался жив, пишет Global News.

Американец заразился инфекцией в Италии, где находился на горнолыжном курорте вместе с группой друзей в феврале 2020 года. В тот период Covid-19 резко подкосил население страны. Через 3 дня несколько друзей заболели, а вскоре заразились все 12 членов команды.

"Всего было госпитализировано четыре парня, один из которых был Грэг. Троих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал о последствиях поездки один из друзей Брэт Лайтнер.

Вскоре после того, как Грэга доставили в калифорнийскую больницу Бербанк, Гарфилд был интубирован и находился на ИВЛ 31 день. Медики сказали, что его почки и печень начали отказывать, а кровяное давление резко упало.

Позже у пациента обнаружили заражение метициллин-резистентным золотистым стафилококком. Также у него начался сепсис, врачам пришлось ампутировать Грэгу все пальцы на правой руке и почти все на левой.

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Грэг вспоминает, что он оказался нулевым пациентом больнице с вероятностью выживания всего 1%.

"Моя иммунная система просто съедала меня живьем", - говорит он.

Врачи называют чудом то, что Грэг получил полное разрешение на выезд из больницы через 64 ​​дня после госпитализации. Медики аплодировали стоя, когда нулевого пациента вывезла из больницы его семья.

Автор: скриншот globalnews Грэга Гарфилда вывозят из больницы под аплодисменты медиков

"С медицинской точки зрения, вы не должны быть здесь", - сказал один из лечащих врачей.

"Это действительно эмоционально для меня. Единственная вещь, на которой я сейчас сосредоточен, - рассказ о том, насколько это реально", - сказал Гарфилд.

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Проверить ее на себе смогут 30 тыс. добровольцев.