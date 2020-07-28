Мужчина лишился пальцев из-за коронавируса. Врачи давали ему 1% шансов выжить

Американец Грэг Гарфилд выжил после 64-дневной реабилитации из-за заражения коронавирусом. Врачи назвали его шансы на жизнь минимальными - не более 1%.
54-летний Грэг лишился пальцев на руках во время лечения, но чудом остался жив, пишет Global News.
Американец заразился инфекцией в Италии, где находился на горнолыжном курорте вместе с группой друзей в феврале 2020 года. В тот период Covid-19 резко подкосил население страны. Через 3 дня несколько друзей заболели, а вскоре заразились все 12 членов команды.
"Всего было госпитализировано четыре парня, один из которых был Грэг. Троих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал о последствиях поездки один из друзей Брэт Лайтнер.
Вскоре после того, как Грэга доставили в калифорнийскую больницу Бербанк, Гарфилд был интубирован и находился на ИВЛ 31 день. Медики сказали, что его почки и печень начали отказывать, а кровяное давление резко упало.
Позже у пациента обнаружили заражение метициллин-резистентным золотистым стафилококком. Также у него начался сепсис, врачам пришлось ампутировать Грэгу все пальцы на правой руке и почти все на левой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании коронавирус обнаружили у кошки
Грэг вспоминает, что он оказался нулевым пациентом больнице с вероятностью выживания всего 1%.
"Моя иммунная система просто съедала меня живьем", - говорит он.
Врачи называют чудом то, что Грэг получил полное разрешение на выезд из больницы через 64 дня после госпитализации. Медики аплодировали стоя, когда нулевого пациента вывезла из больницы его семья.
"С медицинской точки зрения, вы не должны быть здесь", - сказал один из лечащих врачей.
"Это действительно эмоционально для меня. Единственная вещь, на которой я сейчас сосредоточен, - рассказ о том, насколько это реально", - сказал Гарфилд.
В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Проверить ее на себе смогут 30 тыс. добровольцев.
Комментарии