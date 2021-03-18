Мужчина ищет старого друга, чтобы вписать его в завещание

Верн Маклин / ViralPress

Британец Верн Маклин, 75 лет, страдающего раком простаты, отчаянно ищет давно потерянного друга, чтобы включить в свое завещание.

Маклин владеет активами на сумму примерно $700 тыс. и хотел бы отдать 10% другу, которого не видел десятилетиями. Об этом пишет Mirror.

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Владелец нескольких квартир в Великобритании в 1979-м работал крановщиком в Ливии. В то время часто посещал ресторан недалеко от рабочего места, где познакомился с филиппинским шеф-поваром по имени Мар.

Верн из Бирмингема говорит, что тот давал ему дополнительные порции овощей, потому что шеф-повар знал, что человек вегетарианец, и они стали близкими друзьями.

"Его лицо сияло. Он был мудрым парнем. Всегда улыбался, шутил", - говорит Верн.

Они стали хорошими друзьями и посещали друг друга в Ливии. В них появились общие друзья. Однако Верна отправили потом в другую страну, и контракт с Маром утратился, когда тому пришлось вернуться на Филиппины.

Верн говорит, что Мар присылал ему в 1984 году письмо с приглашением посетить Манилу, но тот не смог ответить. Это был последний раз, когда слышал что-то от него. Когда он вернулся в Англию, то вложил сбережения в квартиры и апартаменты, что стало успешным бизнесом. Мужчина вышел на пенсию, а в 2018-м у него обнаружили рак. Пенсионер говорит, что хотел бы отдать Мару 10% денег, потому что он был единственным человеком, который искренне о нем заботилась. Когда несколько лет назад Верну понадобилась помощь семьи, не получил ее. Поэтому решил отдать часть денег тому, кто, по его мнению, больше заслуживает. Мужчина ищет друга и надеется увидеть его, прежде чем его состояние здоровья ухудшится.