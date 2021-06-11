Мужчина добровольно удалил часть мозга

В Нью-Йорке местный житель Джоди Смит добровольно удалил себе часть мозга, чтобы избавиться от страха смерти.

У мужчины был неестественно большой страх перед смерти. Он все время об этом думал и представлял, как это случится. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Медики считают, что страх мог появиться из-за эпилепсии, которой страдал Смит. Однако точный источника страха не удалось найти.

"Таблетки не спасали, врачи разводили руками", - отметил Джоди и решил удалить правую миндалину из головного мозга, отвечающую за анализ угроз.

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Врачи провели операцию, после хирургического вмешательства у Смита были некоторые проблемы с памятью, но страх исчез.

Нейрохирурги отмечают, что такой метод может спасти множество людей, страдающих эпилепсией.

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