Мужчина добровольно удалил часть мозга

В Нью-Йорке местный житель Джоди Смит добровольно удалил себе часть мозга, чтобы избавиться от страха смерти.
У мужчины был неестественно большой страх перед смерти. Он все время об этом думал и представлял, как это случится. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Медики считают, что страх мог появиться из-за эпилепсии, которой страдал Смит. Однако точный источника страха не удалось найти.
"Таблетки не спасали, врачи разводили руками", - отметил Джоди и решил удалить правую миндалину из головного мозга, отвечающую за анализ угроз.
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Врачи провели операцию, после хирургического вмешательства у Смита были некоторые проблемы с памятью, но страх исчез.
Нейрохирурги отмечают, что такой метод может спасти множество людей, страдающих эпилепсией.
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