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понедельник, 12 апреля 2021 12:33

Мужчина чуть не женился на незнакомке из-за сбоя в Google Maps

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Мужчина чуть не женился на незнакомке из-за сбоя в Google Maps
Мужчина едва не женился на чужой невесте. Фото: lenta

В Индонезии мужчина приехал на встречу со своей невестой, но ошибся адресом и едва не женился на незнакомке.

Курьез произошел из-за ошибки Google Maps, пишет The Indian Express.

По местным традициям, мужчина идет к дому невесты, чтобы жениться на ней. Из-за сбоя карт в смартфоне он пришел с гостями в другой поселок. По стечению обстоятельств там также проходила свадьба, но жених опаздывал.

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Сама же невеста, к которой пришел незнакомец в окружении неизвестных ей людей, удивилась, потому что никого из них не знала.

"Я была поражена, когда увидела людей, которые сопровождали этого человека. Не узнала никого из них", - рассказала невеста Мария Ульфа, к которой пришел незнакомец вместо ее избранника.

Один из родственников в разговоре случайно узнал, что жених и его гости пришли из другого поселка. Жениху потом подсказали правильную дорогу и он доехал до своей будущей жены.

В городе Сучжоу, Китай, мать на свадьбе сына неожиданного узнала, что его любимая жена - ее утеряна биологическая дочь.

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