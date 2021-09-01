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среда, 01 сентября 2021 20:46

Мужчина 40 лет строил дом из мусора
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Американский художник Ричард Делбридж потратил 40 лет на строительство дома из мусора.

Необычное здание расположено в штате Оклахома. Оно украшено мозаикой и фигурами из отходов, сообщает The Mirror.

Владелец рассказал, что идея построить жилье из мусора появилась в 1970-х годах. Его вдохновили дома коренных американцев в Нью-Мексико.

Десятилетиями Делбридж собирал мусор, который оставляли после себя туристы, подбирал разные мелочи с обочин дорог.

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Художник из Оклахомы использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, выброшенные игрушки и старые кирпичи. Фото: Richard Delbridge / mirror.co.uk
Художник из Оклахомы использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, выброшенные игрушки и старые кирпичи. Фото: Richard Delbridge / mirror.co.uk
Художник из Оклахомы использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, выброшенные игрушки и старые кирпичи. Фото: Richard Delbridge / mirror.co.uk
Художник из Оклахомы использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, выброшенные игрушки и старые кирпичи. Фото: Richard Delbridge / mirror.co.uk
Художник из Оклахомы использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, выброшенные игрушки и старые кирпичи. Фото: Richard Delbridge / mirror.co.uk

"Выброшенные игрушки выглядели такими несчастными, поэтому я встроил их в свой дом", - поделился художник.

При строительстве мужчина использовал алюминиевые бутылки и старые кирпичи. Сначала спроектировал здание со столовой и спальней на втором этаже. Со временем добавил ванну, вторую спальню, оранжерею и третий этаж с пожарным шестом, проходящим через весь дом.

В доме Ричард установил экологически чистые инженерные системы - компостный туалет и специальные бассейны для сбора дождевой воды.

В австралийском городе Мельбурн закончили необычный дом. Его фасад сделали с гофрированных металлических панелей, который разработала студия Tandem. Ее специализацией является решение сложных дизайнерских проблем и разработка оригинальных фасадов.

Этот изогнутый и стены выглядят волнистыми с закругленными углами. Это помогает ему еще больше выделяться и излучать легкость составленного полотна.

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