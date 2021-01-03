Мутировавший коронавирус обнаружили в еще одной стране

Во Вьетнаме обнаружили британский вариант коронавируса. : Reuters

Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения новым, более заразным штаммом коронавируса.

О нем две недели назад сообщила Великобритания. Об этом сообщает министерство здравоохранения Вьетнама.

Новый штамм вируса обнаружили у 45-летней гражданки Вьетнама. Она вернулась из Великобритании в конце декабря. После своего прибытия ее поместили на карантин.

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"Через несколько дней после возвращения на родину, у женщины обнаружили коронавирус. Впоследствии обнаружили, что она заразилась британским штаммом", - говорится в сообщении.

Сейчас пациентка находится на лечении.

За последние сутки в Украине обнаружили 4576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172. Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1074093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациентов умерли за последние сутки.