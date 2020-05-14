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четверг, 14 мая 2020 07:58

"Можете потерять здоровье и деньги" - туристов, которые хотят в ЕС, предупредили о рисках

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&quot;Можете потерять здоровье и деньги&quot; - туристов, которые хотят в ЕС, предупредили о рисках
В ЕС напомнили туристам о рисках путешествий во время пандемии. Фото: unsplash.com

Туристы, планирующие в этом году на фоне пандемии коронавируса путешествовать по Европе, должны осознавать сопутствующие риски.

Про це заявила в среду телеканалу CNN член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян, сообщает ИНТЕРФАКС

"Никто не может дать 100% гарантии - мы не считаем путешествия безопасными. Это риск, который вы принимаете на себя", - сказала она.

При этом она уточнила, что речь идет как о здоровье путешествующих, так и о возможных финансовых рисках в случае отмены каких-либо мероприятий.

Что касается путешествий самолетом или поездом, Вэлян напомнила, что власти ЕС "принципиально" рекомендуют использовать маски и придерживаться социальной дистанции. В то же время она признала, что соблюдение правила в поддержании дистанции 2 м между пассажирами самолета при их рассадке сделало бы авиаперелеты нерентабельными.

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Она добавила, что ЕС при выработке рекомендаций по безопасности путешествий пытается добиться пропорциональности мер и их применимости по всей Европе.

Ранее в среду Еврокомиссия предложила серию рекомендаций, нацеленных на снятие ограничений на поездки и пограничного контроля внутри ЕС. Подготовленные рекомендации включают поэтапный подход, который начинается со снятия ограничений на поездки между зонами и членами ЕС с примерно одинаковыми эпидемиологическими ситуациями.

В свою очередь член Еврокомиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что от возобновления работы туристического сектора зависит вся экономика Европы.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.

Проект решения о постепенном снятии внутренних ограничений на передвижение, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовила Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС. Таким образом в Европе планируют оживить сектор перевозок и туризма, которые понесли значительные убытки.

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14
мая

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