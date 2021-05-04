Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли

В мексиканской столице Мехико произошла трагедия: упал метромост вместе с поездом. По меньшей мере 20 человек погибли, госпитализированы почти 50 человек.
Катастрофа произошла в районе станций Оливос и Тесонко на юго-востоке мексиканской столицы. Об этом сообщает The New York Times.
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Сейчас проводится расследование трагедии. По предварительной информации, поезд столкнулся с одной из колонн, поддерживающих городов, после чего конструкция обрушилась.
➡️Ya no se encuentran personas bajo escombros.— Protección Civil México (@CNPC_MX) May 4, 2021
➡️Continúa cierre en la Av. #Tlahuac por trabajos de los cuerpos de emergencia.
➡️En el puesto de mando: @CNPC_MX, @SGIRPC_CDMX, @SSPCMexico, @GobCDMX, @MetroCDMX, @SSC_CDMX, #PC @Alc_Tlahuac, @GN_MEXICO_, @Bomberos_CDMX, @SEDENAmx. pic.twitter.com/fytjZ22Sxa
В Одессе трамвай слетел с рельсов и стал причиной ДТП. Он вылетел на дорогу и врезался в легковой автомобиль. А тот налетел на другую машину.
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