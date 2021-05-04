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вторник, 04 мая 2021 10:58

Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли

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Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Сейчас проводится расследование трагедии. Фото: twitter.com/CNPC_MX

В мексиканской столице Мехико произошла трагедия: упал метромост вместе с поездом. По меньшей мере 20 человек погибли, госпитализированы почти 50 человек.

Катастрофа произошла в районе станций Оливос и Тесонко на юго-востоке мексиканской столицы. Об этом сообщает The New York Times.

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Сейчас проводится расследование трагедии. По предварительной информации, поезд столкнулся с одной из колонн, поддерживающих городов, после чего конструкция обрушилась.

В Одессе трамвай слетел с рельсов и стал причиной ДТП. Он вылетел на дорогу и врезался в легковой автомобиль. А тот налетел на другую машину.

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