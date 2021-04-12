Трамвай слетел с рельс и совершил масштабное ДТП

Трамвай вылетел на дорогу и врезался в легковой автомобиль, который отскочил на другую машину Фото: tsn.ua

В Одессе трамвай слетел с рельсов и совершил ДТП.

Он вылетел на дорогу и врезался в легковой автомобиль, который отскочил на другую машину, пишет tsn.ua. Пассажирка легковушки травмировалась, ее забрали в больницу.

Трамвайный вагон более чем 3:00 частично перекрыл дорогу в спальном районе города. В конце концов автокраном его подняли и поставили на рельсы. После чего трамвай уехал с места ДТП.

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В патрульной полиции в том, что произошло, обвиняют водителя трамвая. Говорят, он не придерживался безопасной скорости. В Одесском Горэлектротрансе начали служебную проверку.

В Днепре трамвай улетел в остановку. Вагон сошел с рельсов внезапно. Женщина, которая стояла ближе к пути, не успела даже отскочить. С переломами ноги и руки 63-летнюю потерпевшую забрали в больницу.