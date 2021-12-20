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понедельник, 20 декабря 2021 19:41

Москва высылает немецких дипломатов в ответ на выдворение своих

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Москва высылает немецких дипломатов в ответ на выдворение своих
Убийца Вадим Красиков. Фото: The International Criminal Police Organization

Министерство иностранных дел РФ высылает из Москвы двух немецких дипломатов в ответ на высылку из Берлина двух российских. Это случилось из-за приговора в деле об убийстве в 2019 году в немецкой столице россиянином гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Немецкого посла в Москве Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в российский МИД РФ. Там отвергли обвинения в причастности государственных структур к убийству Хангошвили, сообщает МИД России.

15 декабря суд в Берлине признал россиянина Вадима Красикова виновным в убийстве Хангошвили и приговорил к пожизненному заключению.

Немецкий МИД после приговора вызвал российского посла Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов из-за этого, обвиняя российские спецслужбы в причастности к преступлению.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала ужесточить санкции против президента России Владимира Путина и его оцепления. Такое заявление Ламбрехт сделала на фоне военного конфликта между Россией и Украиной во время интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

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