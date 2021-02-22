Московский полицейский поздравил начальника с "днем г*ндона"

В России полицейский поздравил своего начальника с Днем презерватива. Старший оперуполномоченный полиции аэропорта Внуково отправил руководителю смс с текстом: "Сан Саныч, поздравляю вас с Международным днем г*ндона".
Тот подал на подчиненного жалобу. В отношении мужчины уже назначили служебную проверку, пишет Telegram-канал Baza.
"Я не считаю это сообщение оскорбительным или унижающим человеческое достоинство. Узнав, что есть такой праздник, решил поделиться информацией", - написал полицейский в пояснительной записке.
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Он добавил, что обижаться на такое могут лишь "малолетки".
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День презерватива празднуют 13 февраля. Праздник отмечают накануне Дня святого Валентина, ведь это нужное напоминание о безопасности.
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