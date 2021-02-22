Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения

Россиянин дважды ударил ножом пограничника, который охранял консульство в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который с ножом напал на военного коменданта Госпогранслужбы в Генеральном консульстве Украины.

20 февраля нападавшему предъявили обвинение. Гражданин РФ ранее был судим, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского", - говорится в сообщении.

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19 февраля Смоленский у дома на улице Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание Генконсульства Украины, напал на дежурного коменданта и нанес ему 2 ножевых ранения. Он был записан на прием в Генконсульство. В тот же день злоумышленника задержали.