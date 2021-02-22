Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 3636
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2196
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 918
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3861
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 864
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2853
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
6
3
3
6
Прятался в сугробе: поймали воров, которые снимали запчасти с автомобилей
Прятался в сугробе: поймали воров, которые снимали запчасти с автомобилей
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Мужчине бетонным миксером оторвало ногу
Мужчине бетонным миксером оторвало ногу
Шли 7 км по пояс в снегу: 17-летний парень затерялся среди ночи в лесу
Шли 7 км по пояс в снегу: 17-летний парень затерялся среди ночи в лесу
В урочище нашли мужчину в петле
В урочище нашли мужчину в петле
Видео
Все видео
Мужчина развращал школьниц и попал на видео
Мужчина развращал школьниц и попал на видео
14-летняя школьница упала с 7 этажа недостроя: видео с места происшествия
14-летняя школьница упала с 7 этажа недостроя: видео с места происшествия
Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии
Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии
Мужчина жестоко убил стаю лебедей ради развлечения
Мужчина жестоко убил стаю лебедей ради развлечения
Учитель устроил расправу над пятиклассником
Учитель устроил расправу над пятиклассником
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1800
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2313
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 468
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 07:26

Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения

  Комментировать
Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения
Россиянин дважды ударил ножом пограничника, который охранял консульство в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который с ножом напал на военного коменданта Госпогранслужбы в Генеральном консульстве Украины.

20 февраля нападавшему предъявили обвинение. Гражданин РФ ранее был судим, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею

19 февраля Смоленский у дома на улице Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание Генконсульства Украины, напал на дежурного коменданта и нанес ему 2 ножевых ранения. Он был записан на прием в Генконсульство. В тот же день злоумышленника задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 9036
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6975
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6192
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 4347
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 4248
Происшествия
Перегрыз капельницу и полез в драку: пациент "скорой" набросился на медиков
Перегрыз капельницу и полез в драку: пациент "скорой" набросился на медиков Просмотров: 225
Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк
Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк
 Просмотров: 144
В Украине отменили смертную казнь
В Украине отменили смертную казнь
 Просмотров: 162
В Ивано-Франковской области установили карантинные блокпосты
В Ивано-Франковской области установили карантинные блокпосты Просмотров: 333
В столице горело общежитие
В столице горело общежитие Просмотров: 198
Голосов: 322
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть