Нападавшему на работника Генконсульства Украины избрали меру пресечения

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который с ножом напал на военного коменданта Госпогранслужбы в Генеральном консульстве Украины.
20 февраля нападавшему предъявили обвинение. Гражданин РФ ранее был судим, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского", - говорится в сообщении.
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19 февраля Смоленский у дома на улице Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание Генконсульства Украины, напал на дежурного коменданта и нанес ему 2 ножевых ранения. Он был записан на прием в Генконсульство. В тот же день злоумышленника задержали.
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